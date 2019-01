Dschungelshow: Töpperwien, Yotta und Kiriasis fliegen raus

26.01.2019 Coolangatta. Ex-"Bachelor"-Kandidatin Evelyn Burdecki, Schauspieler Felix van Deventer und Schlagersänger Peter Orloff stehen im Finale der RTL-Dschungelshow. Die drei Kandidaten erhielten am Abend die meisten Zuschauer-Stimmen. In der letzten Ausgabe von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" können sie damit heute noch auf die Dschungelkrone und 100 000 Euro Preisgeld hoffen. Am Abend herausgewählt wurden Chris Töpperwien, Motivationscoach Bastian Yotta und Bob-Olympiasiegerin Sandra Kiriasis.