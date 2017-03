Drohnen-Alarm an Schule in Thüringen

02.03.2017 Waltershausen. Ein Unbekannter hat mit einem Drohnen-Angriff auf eine Schule in Thüringen gedroht. Er kündigte an, um 12.00 Uhr mit dem Fluggerät "gesundheitsgefährdende Stoffe" über dem Gymnasium in Waltershausen abzuwerfen, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Die Drohung ging per E-Mail bei der Schule ein. Die Polizei brachte 358 Schüler und 37 Lehrer aus dem Gebäude und durchsuchte alle Räume. Die Feuerwehr nahm Messungen vor. Entdeckt wurde nichts. Mit welchen Stoffen der Unbekannte gedroht hat, wollte die Polizei nicht mitteilen.