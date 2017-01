Drogen an Schulen - Länder mit teils deutlichem Anstieg

23.01.2017 München. Ob Cannabis oder Crystal Meth: Auf Deutschlands Schulhöfen hat die Rauschgiftkriminalität in den vergangenen Jahren teils drastisch zugenommen. Das geht aus Zahlen der Landeskriminalämter und der Innenministerien hervor. In Baden-Württemberg etwa hat sich die Zahl der Drogendelikte am Tatort Schule fast verdreifacht. Ähnlich sieht es in Sachsen-Anhalt aus. Nordrhein-Westfalen und Sachsen melden jeweils eine Verdoppelung der Fälle, ähnlich stark sind auch die Zuwächse in Thüringen.