Dritter Fall - Weißes Pulver in Coburg löst Einsatz aus

11.01.2017 Coburg. Ein noch nicht identifiziertes weißes Pulver hat auch im Gerichtsgebäude von Coburg in Bayern Einsatzkräfte auf den Plan gerufen. Zuvor hatte es in Thüringen und in Mecklenburg-Vorpommern ähnliche Fälle gegeben. Das Pulver von Coburg werde derzeit untersucht, sagte ein Sprecher der Polizei Oberfranken. Die Feuerwehr rückte mit speziellen Anzügen an. Das Pulver war einem Polizeisprecher zufolge in der Poststelle des Hauses aufgetaucht.