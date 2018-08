Dresden: Gespräch zwischen ZDF-Mitarbeitern und Polizei

24.08.2018 Dresden. Nach dem umstrittenen Vorgehen von Polizisten gegen ein ZDF-Team in Dresden wollen Mitarbeiter der Sendung "Frontal 21" heute mit der Polizeiführung in Dresden sprechen. Die Einladung dazu war von der Polizei gekommen. In der vergangenen Woche hatte sich ein Pegida-Demonstrant lautstark gegen Filmaufnahmen für das ZDF gewehrt, daraufhin kontrollierte die Polizei das ZDF-Team. Erst nach einer Dreiviertelstunde konnte es weiterarbeiten. Später stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann, der die Reporter verbal angegriffen hatte, um einen Mitarbeiter des sächsischen Landeskriminalamts handelte.