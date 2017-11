Dreijähriges Kind auf Spielplatz getötet - Vater verdächtig

13.11.2017 Porvoo. Ein drei Jahre altes Kind ist auf einem Spielplatz in Finnland erstochen worden. Die Polizei hatte den Angriff noch mitbekommen, als sie am Morgen zum Tatort kam. Das Kind wurde schwer verletzt in eine Klinik geflogen, konnte aber nicht gerettet werden. Der Vater habe sein Kind wahrscheinlich ohne Erlaubnis der Mutter von zu Hause abgeholt, zum Spielplatz nahe einer Schule gebracht und aus bisher unbekanntem Grund attackiert, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei ermittelt wegen Totschlags.