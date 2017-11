Drei tote Erwachsene in Haus in Bayern gefunden

01.11.2017 Altfraunhofen. Drei tote Erwachsene mit Schussverletzungen hat die Polizei in einem Einfamilienhaus in Bayern gefunden. Die Ermittler gehen von einer Familientragödie aus, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Bei den Toten handle es sich ersten Erkenntnissen zufolge um die Bewohner des Hauses im niederbayerischen Altfraunhofen. In welchem Verhältnis sie zueinander standen, war noch unklar. Der Sprecher erklärte, die Polizei sei durch einen Anruf auf den Fall aufmerksam geworden. Die Kriminalpolizei Landshut und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen aufgenommen.