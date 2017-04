Drei Tote nach Schulbus-Unglück in Schweden

02.04.2017 Stockholm. Bei einem Busunglück in Schweden sind mindestens drei Menschen gestorben und sechs schwer verletzt worden. In dem Bus hätten vor allem Schüler gesessen, die auf dem Weg zu einer Skifreizeit waren, hieß es. Die Identität der Toten war zunächst unklar. 7 der 59 Insassen des Busses seien Erwachsene gewesen - unter ihnen der Fahrer. Der Bus war den Angaben zufolge auf der Autobahn nahe der Stadt Sveg von der Straße abgekommen und in einen Graben gestürzt.