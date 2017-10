07.10.2017 Butzbach. Drei Menschen sind beim Zusammenstoß ihres Autos mit einem Lastwagen in Hessen gestorben. Ein weiterer Mitfahrer wurde bei dem Unglück heute Morgen schwer verletzt. Das Auto war auf einer Bundesstraße nahe Butzbach in einer Kurve in den Lkw gekracht. Der Fahrer des Lastwagens erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallursache ist noch unklar.