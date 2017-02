Drei Skibergsteiger sterben in Italien

18.02.2017 Turin. Drei Skibergsteiger sind auf einer Exkursion zum Mont Chaberton in den Alpen im italienisch-französischen Grenzgebiet verunglückt. Die Bergrettung machte die Leichen bei der italienischen Gemeinde Cesana aus, nachdem das Paar und sein Bergführer gestern nicht von einem Ausflug zurückgekehrt waren. Die drei Opfer stammen aus Italien. Erst am Donnerstag waren vier Eiskletterer in den italienischen Alpen gestorben, als ein Teil eines vereisten Wasserfalls abgebrochen war. Am gleichen Tag starben im französischen Skiort La Grave zwei Alpinisten ebenfalls in einem gefrorenen Wasserfall.