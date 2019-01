Drei Iraker unter Terrorverdacht festgenommen

30.01.2019 Kiel. Beamte des Bundeskriminalamtes haben in Schleswig-Holstein drei Männer aus dem Irak festgenommen, die einen Terroranschlag in Deutschland geplant haben sollen. Der Generalbundesanwalt wirft zwei Männern im Alter von 23 Jahren die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor, einem dritten Mann Beihilfe dazu. Die Anschlagspläne seien islamistisch motiviert gewesen. Die Ermittler durchsuchten die Wohnungen der Beschuldigten sowie weiterer, bislang nicht Tatverdächtiger in Mecklenburg-Vorpommern und Baden-Württemberg.