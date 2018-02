Drei Autos und 24 Leitplanken demoliert

12.02.2018 Mannheim. 24 Leitplanken, einen Sportwagen und zwei weitere Autos hat ein unbekannter Fahrer am Abend auf der A6 bei Mannheim beschädigt. Anschließend floh er. Die Fahndungsmaßnahmen sind bislang erfolglos. Die Kennzeichen des Sportwagens waren entfernt worden. Die Autobahnpolizei ermittelt, ob das Fahrzeug gestohlen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 70 000 Euro. Der Fahrer war mit dem Sportwagen von der Fahrbahn abgekommen und schrammte an der linken Seite an den Leitplanken entlang. Nach etwa einem Kilometer hielt er das stark demolierte Auto auf dem Seitenstreifen an.