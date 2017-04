"Dramatische Lage": Kampf um Regenwald-Schutzzonen

18.04.2017 Juruena. Im Kampf gegen die Regenwald-Abholzung warnen Umweltschützer vor einer Auflösung von Schutzgebieten in Brasilien. "Die Lage an der südlichen Grenze des Amazonasgebiets ist dramatisch", sagte Roberto Maldonado von der Umweltstiftung WWF bei einem Besuch im Juruena-Nationalpark. Dieser Park sei strategisch wichtig, weil er als natürliches Bollwerk an der Grenze zu den großen Entwaldungsgebieten der Agrarindustrie im Bundesstaat Mato Grosso errichtet worden sei. Nach Jahren des Rückgangs nimmt die Abholzung im Amazonas-Regenwald wieder massiv zu.