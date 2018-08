16.08.2018 New York. Gute Unternehmenszahlen und Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China haben den Dow Jones Industrial beflügelt. Der Dow zog um 1,58 Prozent auf 25 558 Punkte an. Ein noch deutlicheres Plus hatte der US-Leitindex zuletzt im April verzeichnet. Der Euro wurde zuletzt bei 1,1375 US-Dollar gehandelt.