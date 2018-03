Dow gibt weiter nach - andere Indizes im Plus

02.03.2018 New York. Der Dow Jones hat am Freitag seinen jüngsten Abwärtstrend fortgesetzt. Allerdings hielten sich die Verluste verglichen mit den drei Handelstagen davor in Grenzen. Mit minus 0,29 Prozent auf 24 538,06 Punkte ging der US-Leitindex ins Wochenende. Auf Wochensicht verlor das Barometer damit gut 3 Prozent. Der Euro legte im US-Handel bis auf 1,2336 US-Dollar zu und kostete zuletzt 1,2331 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,2312 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8122 Euro.