05.04.2018 New York. Die gute Laune an der Wall Street hat sich auch am Donnerstag gehalten. Der Dow Jones Industrial legte den dritten Tag in Folge zu und gewann weitere 0,99 Prozent auf 24 505,22 Punkte. Der Eurokurs bewegte sich nach seiner Talfahrt zum US-Börsenstart nur noch wenig. Zum Handelsschluss an der Wall Street kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,2239 Dollar.