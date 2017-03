01.03.2017 New York. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial ist zum ersten Mal in seiner Geschichte über die Marke von 21 000 Punkten gestiegen. Zum Handelsschluss gewann der Dow-Index 1,46 Prozent auf 21 115 Punkte. Nach der Zurückhaltung am Vortag setzte sich damit die Kursrally wieder in beeindruckender Manier fort. Der Kurs des Euro kostete im New Yorker Geschäft zuletzt 1,0545 Dollar.