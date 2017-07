Dobrindt will Bußen für Rettungsgassen-Blockierer drastisch erhöhen

04.07.2017 Berlin. Angesichts des Busunfalls auf der Autobahn 9 will Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt Behinderungen von Rettungskräften drastisch schärfer ahnden. Bilden Autofahrer keine Notgasse, sollen statt der bisherigen Geldbuße von 20 Euro künftig mindestens 200 Euro und zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei in Flensburg drohen. "Wir werden die geplante Erhöhung der Bußgelder noch einmal deutlich verschärfen", sagte Dobrindt der "Bild"-Zeitung.