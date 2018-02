Die Obamas feiern Valentinstag: Liebeslieder von Michelle

15.02.2018 Washington. Michelle Obama hat ihrem Ehemann Barack zum Valentinstag eine Playlist mit mehr als 40 Liebesliedern geschenkt. "Frohen Valentinstag für mein Ein und Alles", schrieb die ehemalige First Lady der USA bei Twitter. "Ich widme dir eine kleine Valentinstag-Playlist", fuhr sie fort und stellte darunter einen Link zum Musik-Streamingdienst Spotify. Auf der Liste mit dem Titel "Forever Mine" finden sich neben Klassikern wie "At Last" von Jazzsängerin Etta James und "Moondance" von Van Morrison auch modernere Titel wie "Halo" von Popsängerin Beyoncé.