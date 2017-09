Deutschland warnt Trump vor "Zerstörung" des Iran-Abkommens

20.09.2017 Berlin. Die Bundesregierung hat US-Präsident Donald Trump eindringlich ermahnt, an dem Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. "Eine Zerstörung des Atomabkommens mit dem Iran wäre ein großer Rückschritt", sagte Außenminister Sigmar Gabriel in New York. Es wäre eine "große Gefahr für Frieden und Stabilität in der Region". Kanzlerin Angela Merkel sagte der Deutschen Welle, sie halte das Atomabkommen für richtig. Trump hatte vor der UN-Generalversammlung den Atomdeal als "Erniedrigung" für die USA bezeichnet. Irans Präsident Hassan Ruhani bezeichnete Trumps Rhetorik als "ignorant, absurd und abscheulich".