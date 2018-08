Deutschland erhöht Gelder für Palästinenserhilfswerk der UN

31.08.2018 Wien. Die Bundesregierung will ihre Unterstützung für das unter der Politik von US-Präsident Donald Trump leidende Palästinenserhilfswerk der Vereinten Nationen noch einmal deutlich aufstocken. Wie aus einem Schreiben von Bundesaußenminister Heiko Maas an seine EU-Kollegen hervorgeht, wird derzeit die "Bereitstellung weiterer Mittel in substanzieller Höhe" vorbereitet. Weil dies aber auch noch nicht ausreiche, um das aktuelle Defizit von umgerechnet 186 Millionen Euro auszugleichen, sollte auch die Europäische Union weitere Anstrengungen unternehmen.