Deutschland: Lebenserwartung deutlich kürzer als in Spanien

23.11.2017 Brüssel. Die Lebenserwartung in Deutschland liegt deutlich unter der in Ländern wie Spanien, Italien oder Frankreich. Die Bundesrepublik kommt damit nur auf Platz 18 der 28 EU-Länder. Dies geht aus einem Länderbericht der EU-Kommission zur Gesundheit der Menschen in Deutschland hervor. So kann ein 2015 in Deutschland geborenes Baby statistisch gesehen im Durchschnitt mit 80,7 Lebensjahren rechnen. In Spanien waren es jedoch 83 Jahre. Die häufigsten Todesursachen in Deutschland bleiben Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.