Deutsches Skisprung-Mixed-Team erneut Weltmeister

26.02.2017 Lahti. Mit einer beeindruckenden Leistung haben die deutschen Skispringer ihren WM-Titel im Mixed-Wettbewerb verteidigt und dem deutschen Team bereits die achte Medaille bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Lahti beschert. Damit hat der DSV bereits bei Halbzeit der Titelkämpfe so viel Edelmetall wie vor zwei Jahren in Schweden am Ende der WM. Carina Vogt, Markus Eisenbichler, Svenja Würth und Andreas Wellinger setzten sich mit 1035,5 Punkten gegen Österreich, das 999,3 Zähler ersprang, und Japan mit 979,7 Punkten durch.