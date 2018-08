Deutscher Betreuer nach Ferienlager-Räumung vermisst

09.08.2018 Nîmes. Nach der Überschwemmung eines deutschen Ferienlagers in Südfrankreich hat die Polizei nach einem vermissten Erwachsenen gesucht. Es solle sich um einen deutschen Betreuer aus dem evakuierten Ferienlager handeln, hieß es von der Gendarmerie. Sein Wohnwagen sei in Saint-Julien-de-Peyrolas am Fluss Ardèche vom Wasser mitgerissen und zerstört gefunden worden. Einem Sprecher zufolge war die Situation noch unübersichtlich. Die Suche nach dem Betreuer soll morgen fortgesetzt werden. Die 119 Kinder des Ferienlagers wurden in Sicherheit gebracht.