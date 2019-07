05.07.2019 Oslo. Im Skagerrak zwischen Norwegen und Dänemark ist eine deutsche Frau von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gefallen. Am Abend berichtete der norwegische Rundfunk NRK unter Berufung auf die dänische Polizei, dass die Frau verstorben sei.

Im Skagerrak zwischen Norwegen und Dänemark ist eine deutsche Frau von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gefallen. Sie wurde von einem Helikopter aus dem Wasser gefischt und ins Krankenhaus gebracht. An Bord des Helikopters seien lebensrettende Maßnahmen vorgenommen worden.

Am Abend berichtete der norwegische Rundfunk NRK unter Berufung auf die dänische Polizei, die Frau sei verstorben. Sie war an Bord des Kreuzfahrtschiffes MSC Meraviglia auf dem Weg von den norwegischen Fjorden nach Kiel. Warum sie ins Wasser fiel, wird noch untersucht. An der Suche waren zahlreiche Schiffe beteiligt. (dpa)