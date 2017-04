Deutsche Urlauberin bei Raubüberfall in Guatemala verletzt

20.04.2017 Antigua Guatemala. Bei einem Raubüberfall in Guatemala ist eine deutsche Touristin verletzt worden. Die Angreifer hätten die 29-Jährige und ein älteres Ehepaar aus den USA in der Kolonialstadt Antigua Guatemala mit Messern angegriffen und ihnen ihre Mobilitelefone gestohlen, sagte ein Polizeisprecher. Die Deutsche sei in ein Krankenhaus gebracht und behandelt worden. Nach Angaben der Polizei wurden vier Verdächtige festgenommen. Die Ermittler kamen ihnen über eine Ortung der gestohlenen Handys auf die Spur.