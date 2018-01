Deutsche Handballer starten mit Sieg in EM-Hauptrunde

19.01.2018 Varazdin. Die deutschen Handballer sind trotz erneut schwacher Leistung erfolgreich in die Hauptrunde der EM in Kroatien gestartet und haben weiter alle Chancen auf den angepeilten Halbfinal-Einzug. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop setzte sich in Varazdin glücklich mit 22:19 gegen Außenseiter Tschechien durch. Mit zwei weiteren Siegen in den abschließenden Hauptrunden-Spielen gegen Olympiasieger Dänemark am Sonntag und Vize-Europameister Spanien am Mittwoch stünde der Titelverteidiger sicher im Halbfinale.