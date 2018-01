Deutsche Handballer siegen im ersten EM-Test gegen Island

05.01.2018 Stuttgart. Acht Tage vor ihrem EM-Auftakt hat Deutschlands Handball-Nationalmannschaft im ersten Testspiel einen überzeugenden Sieg gefeiert. Die Auswahl von Bundestrainer Christian Prokop bezwang vor 6211 Zuschauern in Stuttgart EM-Teilnehmer Island mit 36:29. Am Sonntag treffen beide Teams erneut aufeinander. Deutschland startet am 13. Januar gegen Montenegro in das Turnier in Kroatien. Bis dahin muss Coach Prokop seinen Kader noch von 20 auf 16 Akteure reduzieren.