Deutsche Handballer fahren ungeschlagen zum Halbfinale

23.01.2019 Köln. Jetzt kann der Medaillenkampf beginnen! Mit einer gelungenen Tore-Party gegen Europameister Spanien haben sich Deutschlands Handballer für das WM-Halbfinale gegen Norwegen in Stimmung gebracht. Das DHB-Team kam am Abend in Köln zu einem 31:30-Sieg und fährt als ungeschlagener Hauptrundensieger nach Hamburg, wo es um das Endspielticket geht. Im zweiten Halbfinale treffen Co-Gastgeber Dänemark und Rekord-Weltmeister Frankreich aufeinander.