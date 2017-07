Deutsch-polnische Ermittlungsgruppe zerschlägt Schleuserring

29.07.2017 Dresden. In rund 18 monatiger Zusammenarbeit haben die Bundespolizei und die polnische Polizei einen internationalen Schleuserring ausgehoben. Nachdem es auf deutscher Seite schon im November vergangenen Jahres zu groß angelegten Durchsuchungen in vier Bundesländern gekommen war, gab es Ende Juni in Polen weitere Aktionen und zehn Festnahmen. Dadurch wurde das Schleusernetzwerk zerschlagen. Erstmals war dabei eine gemeinsame Ermittlungsgruppe auf Grundlage des neuen deutsch-polnischen Polizeivertrages im Einsatz.