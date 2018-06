Der erste Handschlag: Trump und Kim beginnen Gipfeltreffen

12.06.2018 Singapur. Mit einem historischen Handschlag haben US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Singapur ihr mit Spannung erwartetes Gipfeltreffen begonnen. Nach jahrzehntelangen Feindseligkeiten wollen beide Länder mit der persönlichen Begegnung einen Neuanfang versuchen. Trump und Kim stellten sich vor den Flaggen der USA und Nordkoreas in einem Luxushotel Capella auf der Insel Sentosa den Kameras. Beide wirkten dabei ernst und etwas angespannt. Dann zogen sie sich in die Bücherei zu einer persönlichen Unterredung nur mit Übersetzern zurück. Später sind noch Gespräche in größerer Runde und ein Arbeitsessen geplant.