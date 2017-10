Demo in Berlin: "Gegen Hass und Rassismus im Bundestag"

22.10.2017 Berlin. Kurz vor der konstituierenden Sitzung des Bundestages haben sich rund 12 000 Menschen in Berlin an einer Demonstration unter dem Motto "Gegen Hass und Rassismus im Bundestag" beteiligt. Die Veranstalter hatten in ihrem Aufruf erklärt: "Am 24. Oktober werden Rechtsextreme und Rassisten auf den Stühlen des Bundestags Platz nehmen, als Mitglieder der neuen AfD-Fraktion." Daraufhin bezeichnete die AfD die Demonstration als "Anschlag auf die Demokratie". Der Bundestag konstituiert sich am Dienstag.