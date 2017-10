De Maizière: Noch Probleme bei Reform des EU-Asylsystems

13.10.2017 Luxemburg. Bei der Schaffung eines gemeinsamen Asylsystems in Europa herrscht nach den Worten von Bundesinnenminister Thomas de Maizière weiter Uneinigkeit zwischen den EU-Staaten. "Nach wie vor ist das Thema der gemeinsamen Solidarität ein schwieriges Thema", sagte de Maizière beim Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Luxemburg. Auch bei der Vermeidung der sogenannten Sekundärmigration - wenn Flüchtlinge, die bereits einem EU-Land zugewiesen wurden, in ein anderes weiterwandern - müssten noch Fortschritte erzielt werden.