Dax startet im Plus

07.08.2018 Frankfurt/Main. Der deutsche Aktienmarkt ist mit leichten Gewinnen in einen weiteren von der Berichtssaison geprägten Handelstag gestartet. Wenige Minuten nach der Eröffnung legte der deutsche Leitindex Dax um 0,49 Prozent auf 12 659,94 Punkte zu. Unterstützung kam von den Börsen in Asien und den USA, wo es Gewinne gab. "Trotz zahlreicher politischer Baustellen agieren die Anleger wieder optimistischer", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, am Morgen die Lage. "Die wieder in Kraft tretenden Iran-Sanktionen der USA vermiesen nicht die Laune."