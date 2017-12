29.12.2017 Frankfurt/Main. Auch am letzten Handelstag des Jahres hat der starke Euro die wichtigsten europäischen Aktienmärkte in Schach gehalten. Der Kurs der Gemeinschaftswährung stieg im späten Handel über die Marke von 1,20 US-Dollar und erreichte damit den höchsten Stand seit September. Für den Dax ging es in Frankfurt leicht abwärts: Er schloss 0,48 Prozent tiefer bei 12 917 Punkten.