Davis: May soll Premierministerin bleiben

09.07.2018 London. Der zurückgetretene Brexit-Minister Davis will Premierministerin May nicht stürzen. Er habe mit seinem Rücktritt eine Gewissensentscheidung getroffen, sagte Davis im BBC-Radio. Sollte May dennoch stürzen, werde er seinen Hut nicht in den Ring werfen. Als Begründung für seinen Abtritt nannte Davis Differenzen über die neue Brexit-Strategie der Regierungschefin. Er fürchtet, die Pläne könnten Großbritannien zu eng an die EU binden. Außerdem drohten weitere Zugeständnisse an Brüssel bei den Verhandlungen.