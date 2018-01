David Copperfield zu "#MeToo": Nicht vorschnell urteilen

25.01.2018 New York. US-Magier David Copperfield warnt davor, in der "#MeToo"-Debatte falschen Anschuldigungen zu glauben. Diese seien für die Glaubwürdigkeit tatsächlicher Opfer "ein echter Schaden", schrieb Copperfield in einem Statement, das er auf Twitter und Instagram veröffentlichte. Die "#MeToo"-Bewegung, die sexuelle Übergriffe anprangert, sei "entscheidend und lange überfällig" und solle sich weiterentwickeln - "aber bitte urteilt zum Wohle aller nicht vorschnell". Copperfield wurde vor einigen Jahren selbst sexuelle Belästigung vorgeworfen, die Klage wurde später zurückgezogen.