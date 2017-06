Daniel Brühl und Fatih Akin werden in Oscar-Akademie aufgenommen

29.06.2017 Los Angeles. Der deutsche Schauspieler Daniel Brühl und der in Hamburg geborene Regisseur Fatih Akin können der Oscar-Akademie beitreten. Sie zählen zu den 774 Filmschaffenden, die von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences in diesem Jahr als neue Mitglieder eingeladen werden. Wie der Verband mitteilte, stehen 24 Oscar-Preisträger und Vertreter aus 57 Ländern auf der Liste. "Wonder Woman"-Star Gal Gadot, "Star Wars"-Darsteller Adam Driver und die oscar-nominierten Schauspieler Ruth Negga und Lucas Hedges sind unter den Auserwählten.