DFB beschäftigt sich mit Schmäh-Plakat von Hertha-Fans

27.10.2017 Berlin. Nach der bösen Entgleisung von Hertha-Fans beim Pokalspiel in Köln prüft der Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes den Vorgang. Dies bestätigte ein DFB-Sprecher in Frankfurt/Main. In der Ostkurve des Olympiastadions war während der Partie Hertha BSC - 1. FC Köln am Mittwochabend ein Banner mit einem Spruch gezeigt worden - "Selbst an Silvester tanzt Eure Schwester alleine". Damit wurden die Opfer der massiven Übergriffe auf Frauen vor dem Kölner Dom in der Silvesternacht 2015 verhöhnt.