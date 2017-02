DFB-Präsident Grindel forderte Konsequenzen nach Randale in Dortmund

07.02.2017 Barsinghausen. DFB-Präsident Reinhard Grindel hat harte Konsequenzen angesichts der Fan-Ausschreitungen am Wochenende in Dortmund gefordert. "Mich bewegen die Ereignisse in Dortmund. Wir dürfen nicht zur Tagesordnung übergehen. Was muss eigentlich noch passieren, damit etwas passiert?", sagte Grindel beim Neujahrsempfang des Niedersächsischen Fußballverbandes. Vor dem Bundesligaspiel am Samstagabend hatten gewalttätige Anhänger von Borussia Dortmund Fans von RB Leipzig, darunter auch Kinder, mit Steinen, Flaschen und Dosen beworfen. Dabei wurden sechs Zuschauer und vier Polizisten verletzt.