DFB-Kicker vor Zahltag: 4,5 Millionen Euro für das WM-Ticket

03.09.2017 Stuttgart. Die deutschen Fußball-Nationalspieler stehen in der WM-Qualifikation kurz vor dem Zahltag. Der Weltmeister könnte morgen Abend in Stuttgart gegen Norwegen vorzeitig das Ticket zur Endrunde im kommenden Jahr in Russland lösen. Der DFB schüttet im Erfolgsfall an jeden Spieler 20 000 Euro pro Qualifikationsspiel aus. Ein Akteur, der bei allen zehn Ausscheidungspartien zum DFB-Kader gehörte, würde auf die maximal möglichen 200 000 Euro kommen. Den Verband würde das WM-Ticket rund 4,5 Millionen Euro an Prämien kosten.