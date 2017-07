DFB-Frauen siegen mühsam 2:1 gegen Italien

21.07.2017 Tilburg. Die deutschen Fußballerinnen haben bei der Europameisterschaft in den Niederlanden mit viel Mühe ihren ersten Sieg gefeiert und stehen damit vor dem Einzug ins Viertelfinale. Der Titelverteidiger gewann 2:1 gegen Italien, nachdem es zum Auftakt ein 0:0 gegen Schweden gegeben hatte. Damit hat der Olympiasieger in der Gruppe B ebenso vier Punkte wie Schweden, das 2:0 gegen Russland siegte. Der DFB-Auswahl genügt am Dienstag gegen Russland, das drei Punkte hat, ein Remis zum Weiterkommen.