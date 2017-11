DFB-Elf trifft sich in Berlin

07.11.2017 Berlin. Mit Foto-Shootings und Werbe-Drehs beginnt für Toni Kroos und Co. die letzte Länderspielwoche des Jahres. Die Fußball-Nationalspieler absolvieren heute in Berlin zunächst Sponsoren-Aufnahmen für den Vorlauf zur WM 2018 in Russland. Am Abend wird dann das WM-Trikot live präsentiert. Der neue Look mit grauem Zackenmuster wurde schon gestern im Internet gezeigt. Er soll an das Trikot beim WM-Sieg 1990 erinnern. Das erste Training vor den Länderspiel-Klassikern gegen England am Freitag und Frankreich am kommenden Dienstag ist für morgen geplant.