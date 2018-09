09.09.2018 Sinsheim. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat im Freundschaftsspiel gegen Peru den ersten Sieg nach dem WM-Debakel gefeiert. Die Mannschaft gewann in Sinsheim mit 2:1. Die Peruaner gingen durch Luis Advincula in der 22. Minute zunächst in Führung. Der Leverkusener Julian Brandt sorgte nur drei Minuten später für den Ausgleich. Der umjubelte Siegtreffer gelang dann dem Hoffenheimer Debütanten Nico Schulz in der 84. Minute.