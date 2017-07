"Cumhuriyet"-Prozess hat begonnen

24.07.2017 Istanbul. Mehr als 250 Tage nach ihrer Inhaftierung hat in Istanbul der Prozess gegen zahlreiche Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" begonnen. Zum Prozessauftakt überprüfte das Gericht die Personalien der "Cumhuyriet"-Angeklagten, die sich wegen angeblicher Unterstützung von Terrororganisationen verantworten müssen. Angeklagt sind 17 Mitarbeiter des Blattes - unter anderem auch der ehemalige Chefredakteur Can Dündar. Dündar lebt im Exil in Deutschland.