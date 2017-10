Courtney Love warnte schon 2005 vor Harvey Weinstein

17.10.2017 Los Angeles. In Teilen Hollywoods sind die mutmaßlichen sexuellen Übergriffe von Filmmogul Harvey Weinstein offenbar schon vor mehr als zehn Jahren Gesprächsthema gewesen. Nahe legt dies ein Video aus dem Jahr 2005, in dem Sängerin Courtney Love bei einer Veranstaltung des TV-Senders Comedy Central zu sehen ist. Auf die Frage, was sie "jungen Mädchen" für ihren Umzug nach Hollywood rate, sagt Love: "Wenn Harvey Weinstein Dich zu einer Privatparty in das Four Seasons einlädt, geh' nicht hin." Mehrere Schauspielerinnen werfen Weinstein sexuelle Belästigung und Vergewaltigung vor.