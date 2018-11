Comicautor Stan Lee mit 95 Jahren gestorben

12.11.2018 Los Angeles. Die amerikanische Comic-Legende Stan Lee ist tot. Der Erfinder von Comicfiguren wie "Spider-Man", "Iron Man" und "Hulk" wurde 95 Jahre alt und starb in Los Angeles, wie "TMZ" und "Variety" unter Berufung auf Lees Tochter und deren Anwalt berichteten. "Heute haben wir einen wahrhaften Superhelden verloren", zollte die Oscar-Akademie auf Twitter Tribut. "Stan Lee, danke dir für alles." Lee schuf mit seinem Marvel-Verlag in den 1960er Jahren eine ganze Reihe populärer Comic-Figuren, darunter auch "Thor", "Doctor Strange", "The X-Men" und "Daredevil".