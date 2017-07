Chris Evans ist privat nicht gern in L.A. unterwegs

10.07.2017 Los Angeles. Beruflich ist Hollywood-Star Chris Evans viel in Los Angeles unterwegs - privat eher ungern. In der kalifornischen Filmstadt wolle ständig jemand etwas von ihm, sagte der "Captain America"-Darsteller in einem Interview der "Berliner Zeitung". "Wenn man in L.A. im Restaurant angesprochen wird und sich nett unterhält, dauert es meistens nicht lange, bis die andere Person sagt: "Vielleicht könntest du ja mal das Drehbuch lesen, das ich geschrieben habe." In seiner Heimat Massachusetts sei das anders. Evans ist im Familiendrama "Begabt" in den deutschen Kinos zu sehen.