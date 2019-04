Cholera-Impfstoff in Mosambik angekommen

02.04.2019 Genf/Beira. In Mosambik sind nach dem verheerenden Zyklon "Idai" 900 000 Dosen eines Cholera-Impfstoffs eingetroffen. Damit könne morgen eine große Impfaktion gestartet werden, teilte die Weltgesundheitsorganisation mit. Die Zahl der Cholera-Fälle ist inzwischen auf mehr als 1400 gestiegen. Die Zahl kann aber laut WHO noch weiter ansteigen. Bisher ist ein Mensch an Cholera gestorben. "Idai" hatte am 15. März weite Teile von Mosambik, Malawi und Simbabwe verwüstet und mit heftigen Regenfällen riesige Landstriche unter Wasser gesetzt.