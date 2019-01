Chinas Wachstum auf niedrigstem Stand seit drei Jahrzehnten

21.01.2019 Peking. Chinas Wirtschaft wächst so langsam wie seit fast drei Jahrzehnten nicht mehr. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA und hausgemachter Probleme erreichte die zweitgrößte Volkswirtschaft im vergangenen Jahr nur noch ein Wachstum von 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das hat das Statistikamt in Peking mitgeteilt. Unter der Konjunkturschwäche in China hat auch die exportabhängige deutsche Wirtschaft zu leiden. Die Aussichten für das angelaufene Jahr sind damit ungünstig. Die Weltbank und Experten rechnen damit, dass das Wachstum unter 6,5 Prozent fallen wird.